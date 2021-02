Calciomercato Inter, Lazaro rientra e può regalare il colpaccio: pronto lo scambio in Serie A, il possibile scenario che coinvolgerebbe anche la Roma

Galvanizzata dalla vittoria contro il Milan e dal confermato primo posto in classifica, l’Inter prova a tenere la testa bassa sul manubrio, con la voglia di pedalare fino allo Scudetto. Anche perché lo scenario societario che si sta contornando in casa nerazzura non appare dei migliori, e occorre tenere alta la concentrazione. Da programmare, però, c’è anche la prossima stagione, per evitare di farsi trovare impreparati rispetto alla concorrenza. Sul mercato, dunque, l’Inter ha già cominciato a guardarsi intorno, consapevole che, a giugno, i rientri di alcuni giocatori attualmente in prestito, potrebbero rivelarsi “preziosi” per le strategie di rinforzo del club lombardo.

Calciomercato Inter, Lazaro verso il rientro: ipotesi scambio per Florenzi

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘InterLive.it’, uno di questi appare essere soprattutto Valentino Lazaro: l’esterno austriaco è attualmente in prestito secco al Borussia Moenchengladbach, dove non sta mettendo a referto una stagione (ad oggi) esaltante.

Ragion per cui, il club tedesco non sembra ancora intenzionato a muovere passi concreti per una conferma del classe 1996, che potrebbe rientrare a Milano nel corso della prossima estate. Un caso più o meno analogo a quello di Alessandro Florenzi, di proprietà della Roma e in prestito al Paris Saint-Germain. Per carità, il giovane capitolino sta facendo registrare numeri e prestazioni decisamente migliori rispetto a quelli di Lazaro, ma la sua permanenza a Parigi è tutt’altro che scontata.

Occhio, dunque, al possibile scenario di mercato: con due ‘rientranti scontenti’, l’Inter potrebbe presto lavorare ad un ipotesi di scambio con la Roma, mettendo sul tavolo il cartellino dell’austriaco, per quello di Alessandro Florenzi. D’altronde, le rispettive valutazioni economiche quasi combaciano (tra i 15 e 18 milioni entrambi), in un’operazione che rischierebbe di mettere d’accordo tutte le parti coinvolte.

Attenzione, dunque, a quello che può scaldarsi sull’asse Roma-Milano: entrambi i calciatori sono ormai fuori dai rispettivi piani tecnici (al netto di improvvisi cambi di panchina) e potrebbero ritrovare fortuna a destinazioni invertite. Al mercato, l’ardua sentenza.