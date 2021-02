Il futuro dell’Inter è ricco di punti interrogativi: spunta una nuova possibilità per la panchina in caso di addio di Conte

È una stagione particolare quella che sta vivendo l’Inter, che all’apparenza non sta rispettando gli obiettivi ma all’orizzonte c’è un traguardo importante che può essere raggiunto per salvare o addirittura rendere storica la stagione. I nerazzurri infatti sono stati eliminati sia dalla Champions League che dalla Coppa Italia, ma ora possono concentrare appieno le proprie forze sul campionato per conquistare un titolo dopo dieci anni dall’ultima volta.

Al momento infatti la compagine allenata da Antonio Conte occupa la prima posizione in classifica e ha già quattro punti di vantaggio rispetto alla seconda, ovvero il Milan. Ancora più distante invece la Juventus, che a causa dei troppi passi falsi si trova a otto punti di distacco anche se con una gara in meno. Visto l’ottimo rendimento, l’obiettivo campionato sembra alla portata e bisogna continuare su questa strada per portarlo a casa.

Calciomercato Inter, in caso di addio di Conte c’è l’ipotesi Simeone

Ora le attenzioni sono tutte concentrate sul campo per provare a portare a casa un titolo, intanto si continua a pensare anche a programmare il futuro. Non si sa se i nerazzuri avranno ancora Antonio Conte nella prossima stagione, visto che le parti erano state lontano anche a inizio stagione, e per questo si continua a pensare anche a possibili soluzioni per il futuro.

Un’idea potrebbe essere quella del Cholo Simeone, che secondo il ‘Chiringuito’ sarebbe sempre più lontano dall’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da Pruzzo ai microfoni di Radio Radio ci sarebbe già una nuova destinazione per l’ex Inter: “Simeone verso l’Argentina. Come ct della Nazionale? Così dicono”. Il Cholo potrebbe dunque diventare il nuovo ct ma resta comunque la suggestione nerazzurra.

L’argentino infatti è sempre legato all’Inter e per questo è probabile un suo futuro con i nerazzurri, ma c’è da capire se si verificherà già nei prossimi mesi o può essere un’opzione per il futuro.