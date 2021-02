Calciomercato Inter, Tottenham all’assalto per Nicolò Barella: Mourinho lo sogna e propone il doppio scambio, la risposta dei nerazzurri

Divenuto ormai uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato (e probabilmente del panorama europeo), Nicolò Barella è un vero e proprio pilastro per il centrocampo di Antonio Conte. L’Inter se lo coccola, in attesa di vederlo fiorire ed esplodere ulteriormente all’Europeo, con la maglia della Nazionale italiana. Le prestazioni del giovane centrocampista sardo, però, non stanno passando inosservate e anche le altre big del continente ne seguono con grande ammirazione gli sviluppi. In particolare, dalla Premier League, dove le risorse economiche ed il fascino giusti ci sono per poter tentare sia il calciatore che il club nerazzurro. E’ il caso del Tottenham, con l’ex José Mourinho che sarebbe rimasto stregato dall’exploit definitivo di Nicolò Barella.

Calciomercato Inter, Mou pazzo di Barella: offerta shock, la risposta dei nerazzurri

Un ‘colpo di fulmine’ che avrebbe indotto lo Special-One a formulare una vera e propria offerta shock per aggiudicarsi il cartellino del centrocampista sardo: sul tavolo delle trattative, due contropartite tecniche di spessore come Tanguy Ndombele e Davinson Sanchez.

D’altronde, la valutazione che l’Inter fa del cartellino di Barella è molto alta, ovvero tra i 65 e i 70 milioni di euro. Cifre tutto sommato abbordabili per il Tottenham, che però preferirebbe ‘convertire’ il valore di due calciatori ormai in uscita come Ndombele e Sanchez (valutati rispettivamente 40 e 25 milioni di euro), nella speranza che il club nerazzurro possa vacillare e ammorbidire le proprie pretese.

Per quanto Conte e Marotta non abbiano mai nascosto la propria stima per ambedue i calciatori (in particolare per l’ex centrocampista del Lione), la risposta dell’Inter sarebbe stata negativa. Barella è considerato (quasi) incedibile dai nerazzurri, che lo hanno ormai messo al centro del proprio progetto tecnico, investendolo di un ruolo assolutamente importante, come quello di inamovibile della mediana.

Ragion per cui, rimandate al mittente i tentativi di corteggiamento da parte di Mourinho: l’ex centrocampista del Cagliari non si muove da Milano, al netto di offerte irrinunciabili. Il Tottenham, dalla sua, resta alla finestra.