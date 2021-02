Un annuncio decisivo con le dimissioni rese ufficiali dal club: ecco tutti i dettagli con una suggestione per il futuro

Momenti decisivi in casa Celtic. Poche ore è arrivato l’annuncio del club scozzese per quanto riguarda le dimissioni dell’allenatore Nein Lennon: “Ringraziamo Neil sinceramente per tutto quello che ha fatto per il club e gli auguriamo ogni successo per il futuro”. A poche giornate dal termine del campionato scozzese, il Celtic si trova ormai al secondo posto in classifica a quota a 64 punti con il Rangers capolista indiscusso a 82.

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Calciomercato Verona, Gunter verso il ritorno in Bundesliga

Calciomercato, pronto Benitez per il post

E così come svelato dall’account Twitter “indykaila News” per la successione ci sarebbe anche l’allenatore spagnolo, Rafa Benitez, pronto a tornare in pista dopo l’avventura in Cina: “Il biglietto da sogno. Bisogna convincere Rafa visto che avrebbe dubbi sul progetto Celtic“. Un’idea suggestiva con Benitez pronto a tornare in pista per mettere in circolo le sue conoscenze e il suo lavoro certosino, considerato ormai da anni di altissimo livello. A metà gennaio è arrivato il suo addio al Dalian vista l’emergenza Coronavirus ancora molto presente in Italia e nel resto del mondo: il suo desiderio è stato quello di tornare dai propri familiari.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Sarri può tornare | La prima richiesta

L’ex allenatore del Liverpool è stato accostato nelle ultime settimane nuovamente alla panchina del Napoli per il post Gattuso. Il presidente De Laurentiis, che lo conosce molto bene dopo l’avventura condivisa proprio in Campania, lo avrebbe chiamato per offrirgli subito un nuovo incarico che sarebbe stato rifiutato dallo stesso spagnolo.

Rafa Benitez non vede l’ora di tornare a lavorare in un progetto ambizioso in Europa: tante squadre sarebbero sulle sue tracce per provare a dare una sterzata alla loro stagione, ma al momento tutto tace. Dopo le dimissioni di Lennon il primo nome sul taccuino del Celtic è proprio quello dell’allenatore spagnolo, protagonista di successi storici alla guida del Liverpool e non solo. Nei prossimi giorni potrebbe esserci la sua decisione ufficiale per i suoi programmi futuri.