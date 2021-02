Finisce uno a zero per il Real Madrid la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atalanta, decide il gol di Mendy a cinque minuti dalla fine

Un gol di Mendy a cinque minuti dalla fine e il Real Madrid porta a casa la vittoria contro l’Atalanta nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Non era iniziata bene la partita per i bergamaschi, che al diciassettesimo del primo tempo erano già sotto di un uomo, dopo l’espulsione di Freuler a causa di un atterramento dubbio proprio sull’autore della rete.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Milan, Maldini pronto a tutto | Duello con la Roma

Atalanta-Real Madrid, la decide Mendy alla fine | Nerazzurri in dieci dal 17′

Non si era messa affatto bene per l’Atalanta la partita di andata di Champions League contro il Real Madrid. Ma fino all’85esimo, gli uomini di Gian Piero Gasperini avevano retto la botta dell’espulsione di Freuler, avvenuta al 17esimo, per un atterramento, che ha scatenato diverse polemiche sulla panchina bergamasca.

Al ritorno non ci sarà lo svizzero, ma anche il centrocampista Casemiro, dei Blancos, salterà la sfida al Bernabeu: era diffidato ed è stato ammonito al 23′. Durante il secondo tempo ha anche rischiato il doppio giallo per una caduta fin troppo generosa in area di rigore.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter e Milan, la verità su Sarri | “Ecco dove vuole andare”

Al trentesimo è dovuto uscire anche il centravanti Duvan Zapata per un infortunio muscolare, ed è stato sostituito da Mario Pasalic. L’Atalanta ha anche finito la partita con Malinowski come unico nel reparto offensivo, infatti Ilicic, che aveva dato il cambio a Muriel nella ripresa, è rimasto in campo poco più di mezz’ora.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter, Tottenham all’assalto | È il sogno di Mou!

Secondo tempo dai ritmi molto blandi, ma a spuntarla alla fine sono gli uomini di Zinedine Zidane che con il mancino, fuori area, di Mendy che si portano a casa il risultato. E una speranza per la gara di ritorno.