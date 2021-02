Comincia male per l’Atalanta, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid, espulsione di Freuler

0-0 alla fine del primo tempo tra Atalanta e Real Madrid al Gewiss Stadium di Bergamo. Ma nonostante le due porte inviolate, la gara finora ha regalato diverse emozioni. Queste le ultime notizie degli ottavi di finale di Champions League.

Atalanta-Real Madrid, Freuler espulso | Zapata out

Comincia in salita la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League dell’Atalanta contro il Real Madrid. Al 17esimo del primo tempo, infatti, i bergamaschi sono rimasti in dieci per l’espulsione, piuttosto dubbia, per atterramento ai danni di Mendy di Freuler, a cui sono seguite le proteste della panchina di Gian Piero Gasperini.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Roma, il Barcellona paga la clausola | Juve e Inter ko

Possono, però, tirare un sospiro di sollievo, perché il diffidato del Real Madrid, Casemiro, salterà la gara di ritorno al Bernabeu a causa del cartellino giallo preso al 23esimo.

Al trentesimo è uscito per infortunio Duvan Zapata, al suo posto è entrato Mario Pasalic per i nerazzurri.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter, Tottenham all’assalto | È il sogno di Mou!

Intanto si va negli spogliatoi ancora sullo 0-0, anche se la squadra di casa sta soffrendo molto l’intraprendenza dei ‘Blancos’ guidati da Zinedine Zidane. Il più pericoloso è stato finora Toni Kross, che ha impegnato il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini, che comunque se l’è cavata bene.