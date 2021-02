Il tecnico Sven-Goran Eriksson parla del match di Champions League, Lazio-Bayern Monaco e non solo: parole anche su Ibrahimovic

Torna la Champions League e tornano le grandi sfide anche per le italiane. Dopo la sconfitta della Juventus in Portogallo contro il Porto, questa sarà la Lazio a scendere in campo contro i campioni in carica del Bayern Monaco. Del match ha parlato l’ex tecnico biancoceleste Sven-Goran Eriksson, che in diretta ai microfoni di CMIT TV di ‘Calciomercato.it’, ha dichiarato: “La Lazio è in grande forma, penso che possa dare fastidio al Bayern che non è in un buon momento. I biancocelesti non devono aprirsi subito perché il contropiede dei tedeschi è micidiale”. Poi anche su Zlatan Ibrahimovic lo svedese afferma: “Lui è giovane sempre. Se deciderà di giocare ancora per un altro anno lo farà certamente alla grande. Vuole sempre essere il numero uno, non gioca per soldi ma può fare ancora la differenza”. Infine su Kulusevski dichiara: “È un grande talento, può diventare un grande giocatore ed un titolare indiscusso nella Juventus del prossimo anno”.