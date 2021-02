La Lazio rimedia un pesante 1-4 nel big match dell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern: il tabellino

Il big match da poco conclusosi all’Olimpico tra Lazio e Bayern Monaco, valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, ha visto trionfare gli uomini di Flick, nonché campioni in carica, per 1-4. La prima marcatura è stata del solito Lewandowski al nono minuto di gioco, che ha approfittato di un clamoroso errore in difesa di Musacchio. Sono seguite, poi, le reti del giovane Musiala e di Sane, con cui i bavaresi hanno chiuso la prima frazione di gioco. Ad inizio ripresa anche un autogol di Acerbi che manda i tedeschi sullo 0-4. Inutile la rete finale di Correa per la Lazio, con la qualificazione ai quarti di finale oramai più che compromessa.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, scambio in Premier | Intreccio con la Roma

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, occhi sul difensore | Scambio in Serie A

Lazio-Bayern Monaco, crollo dei biancocelesti: il tabellino

Formazioni

Lazio: Reina; Musacchio (Lulic 31′), Acerbi, Patric (Hoedt 53′); Marusic, Luis Alberto (Jean Akpa 81′), Lucas Leiva (Escalante 53′), Milinkovic-Savic (Cataldi 81′), Lazzari; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Bayern Monaco: Neuer; Davies, Alaba, Boateng, Sule; Kimmich, Goretzka (Javi Martinez 63′); Coman (Lucas Hernandez 75′), Musiala (Choupo Moting 90′), Sane (Sarr 90′); Lewandowski. All. Flick.

Arbitro: Orel Grinfeeld

Marcatori: Lewandowski (9′), Musiala (24′), Sane (42′), aut. Acerbi (47′), Correa (49′)

Ammoniti: Luis Alberto, Lucas Leiva, Correa, Marusic, Eascalante, Kimmich, Coman