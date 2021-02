Tutto pronto per la sfida d’andata degli ottavi di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco: ecco le scelte ufficiali dei tecnici

Tutto pronto per la grande sfida di Champions League di questa sera all’Olimpico tra Lazio e Bayern Monaco. Duro scontro per la squadra di Inzaghi, che al ritorno agli ottavi di finale affronta subito i campioni in carica. Ma i biancocelesti, grazie ai soliti elementi di punta come Luis Alberto, Milinkovic-Savic e Immobile, può sicuramente mettere in difficoltà gli avversari. Partita speciale per Reina che affronta la sua ex squadra. Il match promette grande spettacolo. Tra i tedeschi c’è la sorpresa del giovane Musiala dal primo minuto.

Ecco tutte le scelte ufficiali dal 1′ degli allenatori:

Lazio: Reina: Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Bayern Monaco: Neuer: Sule, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Musiala, Coman; Lewandowski. All. Flick