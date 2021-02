Ramon Calderon, ex presidente del Real Madrid, è tornato a parlare dell’addio di Ronaldo ai ‘Blancos’: ecco le sue parole

Da ormai tre anni Cristiano Ronaldo veste la divisa bianconera. Il 10 luglio 2018 è diventato ufficiale quello che è stato definito successivamente come il trasferimento del secolo, conclusosi per una cifra intorno ai 100 milioni di euro. Con l’approdo alla Juventus, il fenomeno portoghese ha detto addio al Real Madrid dopo nove anni di grandissimi successi. A proposito di questo passaggio è tornato a parlare Ramon Calderon, intervenuto ai microfoni di CMIT TV di ‘Calciomercato.it’. Di seguito le parole dell’ex Presidente dei ‘Blancos’: “Ci sono pochi calciatori col talento di Cristiano Ronaldo, ma nessuno con la sua determinazione di essere il migliore al mondo. Il Real Madrid si è pentito della sua cessione e sarebbe disposto a riprenderlo al volo. Cristiano con i ‘Blancos’ ha inciso tanto ed è stato cruciale per i successi del Real”.

CMIT TV | Calderon su Ronaldo: “Real pentito dell’addio”

L’ex Patron spagnolo ha, poi, continuato: “Non saprei chi prendere al Real della Serie A, ma una cosa è certa. La partenza di Cristiano Ronaldo pesa ancora tanto. Il club non è riuscito a colmare il vuoto offensivo lasciato dal portoghese. Servirebbe un attaccante capace di ricoprire tale ruolo. Il Real Madrid non è riuscito a farlo e ciò si è visto soprattutto in Champions League. Alle ‘Merengues’ serve uno che la metta dentro con il ritmo e la qualità di Cr7“.

Infine anche un commento su Zidane, attuale tecnico del Real Madrid che potrebbe lasciare la panchina a fine stagione: “Zidane ha dimostrato di essere un grande allenatore. È stato una grande stella anche come calciatore in passato e, perciò, è sicuramente in grado di gestirne tante altre nello spogliatoio. Io penso che come ha vinto con i ‘Blancos’ può vincere con qualunque altro club. Spero, però, che non sia finito il suo ciclo a Madrid: solo un allenatore è rimasto sulla panchina del Real negli ultimi 47 anni per almeno tre stagioni. Io scelgo ancora lui per il futuro del club di Florentino Perez“.