Il Liverpool ha messo gli occhi su Zapata dell’Atalanta, è lui l’obiettivo del calciomercato estivo dei Reds

Numeri e cifre da record, una squadra sempre più sorprendente, e le sirene del calciomercato iniziano a suonare. A finire sotto i riflettori stavolta è Duvan Zapata, centravanti colombiano dell’Atalanta, a cui ha messo gli occhi addosso il Liverpool di Jurgen Klopp. Italiane avvisate.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato, Sarri può tornare | La prima richiesta

Calciomercato, il Liverpool vuole Zapata | Le ultime

La stagione dei Reds non sta andando come ci si aspettava, dopo la Premier League conquistata dopo trent’anni l’anno scorso, la squadra di Jurgen Klopp continua a zoppicare in campionato – sabato ha perso anche il derby contro l’Everton di Carlo Ancelotti.

Qualcosa si dovrà pur cambiare per cercare di invertire la rotta e, secondo quanto rivela todofichajes.com, la rivoluzione potrebbe iniziare proprio dall’attacco, con uno o due nomi del tridente d’attacco del Liverpool pronti a fare le valigie.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus e Milan, assalto al bomber | Scambi in vista, il rifiuto

Le cessioni sarebbero utili anche per trovare un po’ di contanti per poter intervenire attivamente sul mercato. Intanto, comunque, la dirigenza del club inglese ha iniziato a guardarsi attorno, soprattutto in Italia, in cui ci sarebbe un attaccante che potrebbe fare proprio al caso del Liverpool.

Sempre secondo il portale spagnolo, infatti, uno dei nomi sulla lista dei desideri dei Reds è quello del colombiano dell’Atalanta, con la quale sta continuando a fare molto bene, Duvan Zapata. Il classe ’91, trent’anni ad aprile, ha segnato 13 gol e fatto 10 assist in 32 partite giocate tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Veramente non male.

Con un contratto in scadenza nel giugno del 2023, il costo del cartellino di Zapata non è però alla portata di tutti. Gli orobici non hanno infatti intenzione di lasciar andare via da Bergamo per meno di 60 milioni di euro. A queste cifre, i top club italiani come Juventus, Inter e Milan difficilmente potrebbero mettersi in corsa per strapparlo alla corte degli inglesi.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, sfuma il ribaltone in panchina | Niente addio

D’altronde, anche dopo la rottura con il ‘Papu’ Gomez, l’Atalanta aveva deciso di non dare il proprio giocatore a nessuna diretta concorrente. Varrà la stessa cosa anche per Zapata?