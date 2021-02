Maurizio Sarri potrebbe tornare ad essere protagonista in Italia: ecco la prima richiesta dell’ex allenatore di Juventus e Napoli

Dopo un anno lontano dal terreno di gioco, anche Maurizio Sarri non vede l’ora di tornare a sedersi su una panchina. L’ex allenatore della Juventus, ancora sotto contratto con il club bianconero, sarebbe sul punto di prendere una scelta in vista della prossima stagione. Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere Fiorentino” ci sarebbe stato un incontro con i dirigenti della Fiorentina, Barone e Pradè, poi smentito direttamente dal club viola con una nota ufficiale.

Calciomercato, la prima scelta per Sarri è Arek Milik

Il suo profilo è stato accostato anche al Napoli, ancora una volta per il post Gattuso, e a Roma e Fiorentina. Se dovesse trovare un accordo con il club viola, la sua prima richiesta per rinforzare il reparto offensivo dei viola sarebbe quella di Arek Milik, che conosce molto bene dopo l’avventura condivisa proprio in Campania. Lo avrebbe voluto anche alla Juventus, ma poi alla fine a gennaio l’attaccante polacco è volato al Marsiglia dopo il mancato rinnovo con il club di De Laurentiis.

Dalla Francia potrà liberarsi tranquillamente attraverso una clausola inserita nel suo contratto: a giugno potrebbe esserci così l’assalto decisivo della Fiorentina, ma tutto dipenderà dall’arrivo o meno del tecnico toscano, voglioso di mettersi al lavoro dopo quasi un anno di inattività. Un’idea suggestivo per la società di Commisso, che vorrebbe dare un’impronta decisiva con un progetto importante dopo la delusione di quest’anno. Prandelli sta cercando di risollevare l’ambiente viola visto che lo conosce molto bene collezionando una serie di risultati utili per la salvezza.

La rosa è molto competitiva, ma la Fiorentina non è riuscita a trovare la quadratura in poco tempo e così ha rischiato tanto fino a dicembre. Poi il cambio in panchina con l’addio di Iachini e l’arrivo di Prandelli: in estate ci sarà una nuova rivoluzione in casa viola.