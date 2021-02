Maurizio Sarri non vede l’ora di tornare protagonista alla guida di un top club d’Italia: arriva la smentita sull’incontro di ieri sera

Dall’Empoli alla Juventus passando per gli anni gloriosi al Napoli e al Chelsea: ora Maurizio Sarri, ancora sotto contratto con il club bianconero, vorrebbe tornare protagonista in vista della prossima stagione. La sua voglia di riscatto è alta e così l’allenatore toscano si starebbe già guardando intorno per ambire ad una nuova esperienza di altissimo profilo.

Calciomercato, Sarri incontra la Fiorentina: la smentita ufficiale del club viola

Secondo quanto si apprende dall’edizione odierna de “Il Corriere Fiorentino” ci sarebbe stato un incontro tra il Ds del club toscano, Daniele Pradè, il direttore generale Joe Barone e lo stesso Maurizio Sarri. Dopo l’esonero arrivato nella scorsa estate dalla dirigenza bianconera, subito dopo l’eliminazione in Champions League contro il Lione, il tecnico toscano è stato accostato a diversi top club d’Italia e d’Europa senza, però, essere convinto per un nuovo progetto tecnico.

Lo stesso ex allenatore di Napoli e Chelsea vorrebbe ripartire con convinzione per portare le sue infinite conoscenze: in tanti ricordano il suo tipico possesso palla, in grado di mettere in difficoltà anche Real Madrid e Manchester City ai tempi dell’avventura napoletana.

Pochi minuti fa è arrivata subito la smentita della società di Commisso che ha tenuto a precisare che si tratti di pura invenzione: “La Fiorentina smentisce quanto riportato oggi dal Corriere Fiorentino in merito a un incontro avvenuto tra la Dirigenza viola e l’allenatore Maurizio Sarri“.

Nelle scorse settimane si era parlato anche di un forte accostamento alla Roma, ma Fonseca è tornato ad essere ben saldo alla panchina della compagine capitolina. Sarri non vede l’ora di riscattarsi: nonostante lo Scudetto conquistato, è stato bistrattato aspramente per l’uscita dalla Champions League alla guida dei bianconeri.