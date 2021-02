Calciomercato, la nostalgia di Pjanic | "Allegri il top"

Con delle Instagram Stories, Miralem Pjanic ha manifestato tutta la sua ‘nostalgia’ in memoria dei tempi di Allegri

Massimiliano Allegri è stato esonerato dalla Juventus nell’estate del 2019, per far posto a Maurizio Sarri. Da quel momento, il tecnico toscano non si è ancora seduto su una panchina, né in Serie A, né all’estero. Aspetta probabilmente un progetto ambizioso che lo rilanci dopo aver vinto cinque scudetti con la Juve. L’allenatore si è legato a diversi giocatori nel corso degli anni.

Uno di questi è Miralem Pjanic, che la scorsa estate è rientrato in uno scambio tra Juventus e Barcellona. Il bosniaco è approdato in Catalogna, con Arthur che ha fatto il percorso inverso. L’ex Roma non si è imposto nell’undici titolare di Koeman, che ha preferito utilizzarlo più in Champions League che in Liga. In totale, sono 26 le presenze collezionate, ma alla voce gol e assist c’è uno 0 da cancellare.

Calciomercato, Pjanic ha nostalgia di Allegri

I giocatori utilizzano sempre di più i social, e oggi Pjanic ne ha approfittato per ricordare i bei vecchi tempi. Il bosniaco ha repostato infatti alcune storie, in cui c’è anche Massimiliano Allegri. Col tecnico toscano, il centrocampista si è affermato come uno dei migliori centrocampisti del campionato e d’Europa. Non è ancora chiaro dove sarà Allegri dalla prossima stagione.

Alcune squadre hanno pensato ad affidare la loro panchina ad Allegri: su tutte la Roma, col quale ci sono stati anche dei contatti per il prossimo anno. Fonseca verosimilmente lascerà e i Friedkin vogliono portare avanti un progetto ambizioso. Non è escluso che, ovunque andrebbe l’allenatore, Pjanic possa seguirlo. Anche perché al Barcellona le cose non stanno andando per il verso giusto. Resta ancora da decifrare il futuro di Lionel Messi, in scadenza il prossimo giugno, e capire quanti soldi si avranno a disposizione per fare mercato.