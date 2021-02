Il Milan lavora in ottica mercato e punta un difensore dalla Serie A: possibile contropartita

Il Milan ha perso il primato in classifica e adesso deve guardarsi le spalle dal ritorno della Juventus che dovrà recuperare una partita e potrebbe trovarsi ad un solo punto dai rossoneri. La stagione di Stefano Pioli e dei suoi ragazzi rimane comunque straordinaria ma nelle ultime gare sono venute fuori diverse lacune: non solo il Milan fatica a segnare ma subisce anche tanti gol, come dimostrato nelle ultime due uscite con Spezia e Inter.

La società infatti sta lavorando in ottica mercato, in vista del della sessione estiva che dovrà portare, inevitabilmente, a degli innesti, soprattutto qualora arrivasse la qualificazione in Champions League e quindi sarà necessario alzare il livello della rosa. Il Milan sta seguendo diversi profili, in particolare in ottica centravanti, ma Paolo Maldini studia anche delle strategie per rinforzare il reparto difensivo.

Calciomercato Milan, occhi su Bremer | contropartita tecnica

Uno dei nomi in cima alla lista è quello di Gleison Bremer, difensore brasiliano classe ’97. Il difensore del Torino ha attirato l’attenzione dei rossoneri che potrebbero cercare di ingaggiarlo per la prossima stagione. Il Torino punta a rinnovare il contratto dell’ex Atletico Mineiro che scade nel 2023, ma non sarà facile, visti anche gli estimatori in Premier League, tra cui Everton, West Ham e Liverpool.

Nonostante la concorrenza il Milan è in lizza per il brasiliano e cercherà di convincere i granata. Urbano Cairo potrebbe chiedere una contropartita tecnica e tra i nomi c’è quello di Pierre Kalulu, difensore francese classe 2000. Per lui solo 8 partite in questo campionato con i rossoneri e un gol segnato, anche se Pioli lo ha utilizzato anche in Europa League e in Coppa Italia. Potrebbe rappresentare una pedina vincente nella trattativa col Torino per arrivare a Bremer ma nessuna trattativa concreta è ancora in piedi.