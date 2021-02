Ancora un obiettivo sfumato in casa Juventus: il club bianconero dovrà pensare a nuovi obiettivi, non ci sarà l’addio

La Juventus è tornata a vincere in campionato dopo le sconfitte contro Napoli e Porto. La compagine bianconera, guidata da Andrea Pirlo, ha superato con un rotondo 3-0 il Crotone grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo e del gol nella ripresa del centrocampista McKennie. Al momento non ci sarebbe un possibile ribaltone in panchina, visto che come svelato in anteprima dal programma spagnolo “El Chiringuito”, Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, sarebbe confermato a tutti i costi dal presidente Florentino Perez anche in caso di flop in Champions League e per quanto riguarda il campionato spagnolo. La Juventus aveva pensato al profilo del tecnico francese in caso di fallimento di Pirlo, alla sua prima stagione da allenatore.

Calciomercato Juventus, Zidane resta al Real Madrid

Dopo un inizio stagionale da dimenticare con numerose sconfitte collezionate, Zinedine Zidane ha trovato la quadratura del cerchio riuscendo così a tornare al secondo posto in classifica in Liga. In Champions League la compagine spagnola se la vedrà contro l’Atalanta, che è diventata ormai una certezza in Italia e anche in Europa.

In campionato il Real cercherà di dare filo da torcere all’Atletico Madrid, che è stato autore di una stagione finora di altissimo livello perdendo soprattutto nelle ultime uscite stagionali. In caso di fallimento totale, il presidente Florentino Perez sarebbe orientato a confermarlo in vista della prossima stagione accontentandolo anche dal punto di vista del mercato con acquisti di top player di assoluto valore.

La Juventus dovrà così rivedere i propri programmi in caso di post Andrea Pirlo: l’allenatore bresciano si giocherà il suo futuro a partire da marzo con i vari impegni in Serie A e con il ritorno di Champions League contro il Porto. In caso di eliminazione i piani della dirigenza bianconera saranno rivisti.