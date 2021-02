La Juventus è attiva sul mercato e ha messo nel mirino un giovane terzino: il giocatore potrebbe però finire al Tottenham, con Mourinho pronto all’offerta

La Juventus pensa alla prossima stagione e agli obiettivi di mercato per rinforzare la rosa a disposizione di mister Pirlo. La sensazione è che possano essere intavolate operazioni in tutti i reparti, anche in difesa, dove l’interesse poggia al momento su un giovane terzino americano. Il ds Paratici punta molto sull’MLS ed è pronto a portare in Italia un nuovo talento.

Calciomercato Juventus, interesse per Araujo

Le strategie di mercato della Juventus possono portare ancora una volta oltreoceano. Dopo l’arrivo di Weston McKennie, e l’interesse per Bryan Reynolds -poi finito alla Roma-, i bianconeri sono pronti a puntare su Julian Araujo, terzino destro classe 2001 di proprietà dei Los Angeles Galaxy. Il ragazzo è stato eletto come uno dei migliori giovani della Major League Soccer, campionato nel quale ha già trovato il primo gol.

Mentre McKennie – con il gol al Crotone – è diventato il miglior marcatore americano della storia della Serie A, un altro giovane si sta mettendo in mostra per diventare protagonista in Europa. Secondo quanto riferito dal portale ‘LaTaco.com‘, infatti, la Juventus sta monitorando attentamente Julian Araujo, pronta a sferrare un attacco in estate.

Calciomercato, offerta dal Tottenham per Araujo

La Juventus non è però l’unica squadra che ha puntato il talento americano. Anche il Tottenham è molto interessato e avrebbe già avanzato una proposta da 6 milioni di dollari. José Mourinho è pronto alla scommessa e questa offerta permetterebbe agli ‘Spurs’ di battere la concorrenza bianconera.

I Galaxy, almeno per ora, sembrano smentire una partenza del giocatore. Un’offerta milionaria potrebbe però far cedere il muro degli americani, ma la Juventus deve fare in fretta per evitare uno scippo che, al momento, pare portare Julian Araujo direttamente in Premier League, sponda Tottenham.