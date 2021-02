La Juventus tenta uno scambio in Premier League per arrivare al centrocampista: intreccio di mercato con la Roma

La Juventus torna alla vittoria contro il Crotone, dopo i passi falsi contro il Napoli in Serie A ed il Porto in Champions League. A trascinare i bianconeri come sempre è il solito Cristiano Ronaldo, che realizza una doppietta di testa nel primo tempo, con McKennie che nella ripresa chiude il match.

La società juventina in attesa del prossimo incontro di campionato a Verona, lavora anche sul calciomercato per la prossima stagione. Nel mirino della Juventus da qualche tempo c’è Youri Tielemans, centrocampista del Leicester. Per arrivare all’obiettivo però i bianconeri pensano ad uno scambio. Nell’affare però sarà importante anche il ruolo della Roma.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa la pedina per Tielemans: ma prima Under deve tornare alla Roma

La Juventus è già al lavoro per il futuro. Infatti il club bianconero, così come molti altri, inizia a delineare i piani per la prossima stagione e per la prossima sessione di calciomercato. Nel mirino juventino c’è il centrocampista del Leicester, Youri Tielemans, che nelle ultime stagioni ha dimostrato il proprio valore finendo sotto l’occhio vigile di diverse società, tra cui quella bianconera.

In questa stagione il belga ha collezionato 34 presenze tra Premier League e coppe, mettendo a segno 6 gol e quattro assist. Un talento giovane, parliamo di un classe 1997, valutato circa 50 milioni e per il quale la Juventus sarebbe disposta a mettere sul piatto il cartellino di Douglas Costa, esterno in prestito al Bayern Monaco. Il profilo del brasiliano sarebbe gradito al club di Brendan Rodgers, ma prima le ‘Foxes’ dovranno dire addio a Cengiz Under, arrivato in prestito in estate dalla Roma, che però ha deluso le attese. Il mancato riscatto del turco permetterebbe alla Juventus di portare avanti l’affare per il centrocampista belga, inserendo nell’affare proprio Douglas Costa.