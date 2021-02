Il Milan è tornato protagonista anche sul fronte calciomercato, mentre la Juventus vuole arrivare a colpi di assoluto valore

Saranno mesi importanti in vista anche della prossima stagione. Da marzo in poi sarà più chiaro comprendere il futuro di Milan e Juventus, alle prese con i numerosi impegni tra Serie A e Coppe europee. In base ai risultati che collezioneranno Pioli e Pirlo, i due top club d’Italia proveranno ad arrivare a giocatori di assoluto valore per puntellare la rosa a disposizione dei due tecnici italiani.

Calciomercato Juventus e Milan, Muriel nel mirino delle big

Nel mirino di Milan e Juventus ci sarebbe l’idea suggestiva dell’attaccante dell’Atalanta, Luis Muriel, protagonista indiscusso sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Ancora giocate da autentico fenomeno in questa stagione con 17 gol complessivi e ben sette assist vincenti ai propri compagni. A Bergamo il talentuoso attaccante colombiano ha trovato quella continuità che gli mancava, visto che le sue qualità tecniche e fisiche sono state fin da sempre indiscutibili.

La Juventus potrebbe mettere sul piatto sempre l’ex esterno della Fiorentina, Federico Bernardeschi, che ha una valutazione intorno ai 25 milioni di euro, mentre il Milan come suggestione sarebbe anche sul punto di pensare al prestito di Sandro Tonali dopo il riscatto dal Brescia. La posizione dell’Atalanta è irremovibile: il club bergamasco chiede soltanto cash per il suo centravanti sudamericano con una valutazione di ben 50 milioni di euro.

Al momento l’Atalanta pensa a coccolarlo anche in vista ai prossimi impegni importanti in Champions con andata e ritorno contro il Real Madrid. Juventus e Milan continueranno a monitorare le sue prestazioni in maglia nerazzurra per poi sferrare l’assalto ufficiale bussando alla porta della dirigenza bergamasca. Dopo diverse stagioni tra alti e bassi, Muriel ha trovato la sua giusta collocazione sia a livello tattico che come ambiente utile per confermarsi nel calcio che conta senza perdendo di vista l’obiettivo primario.