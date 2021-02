La Juventus sta pensando di riscattare Weston McKennie dallo Schalke 04 la prossima estate: un acquisto che mette alla porta Rabiot

La Juventus ieri ha battuto il Crotone per 3-0, tornando alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. Solo un gol segnato tra Napoli e Porto, ma il ritorno alla rete di Cristiano Ronaldo ha significato anche quello della conquista dei tre punti. Doppietta per il portoghese, che ha messo la gara in discesa prima del tris di Weston McKennie. Il centrocampista nordamericano è sempre più un elemento imprescindibile dell’undici titolare di Andrea Pirlo.

McKennie è stato acquistato l’estate scorsa dallo Schalke 04. Il classe ’98 è il centrocampista con più gol segnati -ben quattro- nella rosa di Andrea Pirlo. Non solo i gol, anche le prestazioni stanno convincendo la Juventus a puntare su di lui. Finora ha collezionato 29 presenze in tutte le competizioni, giocando da titolare anche la Supercoppa vinta contro il Napoli.

Juventus, il riscatto di McKennie allontana Rabiot

L’acquisto di McKennie è stato formalizzato con la formula di un prestito a 4,5 milioni di euro, più un obbligo di riscatto condizionato a 18,5 milioni ed eventuali bonus fino a 7 milioni. Un affare oneroso, ma che il nordamericano sta ripagando a dovere. Pirlo ha affermato: “E’ una roccia”. Parole che confermano il riscatto che probabilmente si definirà la prossima estate. Ma per un affare in entrata, potrebbe esserci uno in uscita.

Infatti, chi potrebbe salutare la Juve con il riscatto di McKennie è Adrien Rabiot, che da quand’è a Torino non è mai tornato sui livelli di Parigi. Pirlo continua a dargli fiducia, ma il suo valore sta precipitando per via delle sue prestazioni. Il francese potrebbe andar via con lo ‘sconto’, dunque invece di chiedere oltre i 32 milioni di euro, il club bianconero cederebbe Rabiot per meno di 25 milioni.