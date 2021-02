Calciomercato, l'annuncio su Ronaldo | "Addio alla Juventus"

Cristiano Ronaldo continua a offrire prestazioni superbe con la maglia della Juventus. Il futuro del portoghese, però, resta in discussione a fine stagione

La stagione della Juventus sembra arrivata a un punto cruciale. I bianconeri sembravano aver trovato finalmente continuità di gioco e prestazioni agli ordini di Andrea Pirlo, ma le brutte sconfitte arrivate dal punto di vista del gioco e delle prestazioni contro Napoli e Porto hanno lasciato l’amaro in bocca per la società e i tifosi bianconeri.

Contro il Crotone un nuovo passo falso sarebbe stato inaccettabile, ma ci ha pensato Cristiano Ronaldo a spazzare via i calabresi con una straordinaria doppietta che ha messo in luce tutte le sue qualità e la sua straordinaria esplosività nel 3-0 finale. I rumors sul futuro del portoghese tra il possibile rinnovo per un altro anno e chi, invece, vede l’attaccante ex Real Madrid lontano dalla Juventus nel prossimo futuro. In tal senso, si è esposto nelle ultime in maniera piuttosto netta Fabio Santini, giornalista di ‘Libero’, sottolineando addirittura la volontà del portoghese.

Calciomercato Juventus, rivelazione sul futuro di Cristiano Ronaldo: occhio al PSG

Le prestazioni superbe di Cristiano Ronaldo non sono direttamente collegate al possibile addio alla Juventus al termine della stagione. Santini, intervenuto negli studi di ‘7 Gold’, si è sbilanciato su quale potrebbe essere il futuro del fenomeno portoghese, perno della Juventus di Andrea Pirlo: “Ronaldo ha chiesto al suo agente Jorge Mendes di lasciare la Juventus per una nuova avventura. Il campione portoghese ha intenzione di approdare in Francia, al Psg. Vedremo come si evolverà la situazione”.

Rispunta, dunque, il PSG per il futuro di Cristiano Ronaldo. Il club francese è da tempo accostato anche a Lionel Messi. L’ipotesi è clamorosa e allo stesso tempo oggi l’attaccante è un elemento troppo importante per la Juventus per privarsene a cuor leggero. Vedremo dunque se i francesi andranno anche all’assalto dell’attaccante ex Real Madrid per rinforzare ulteriormente il loro reparto offensivo o se il rumors di mercato resterà tale nei prossimi mesi.