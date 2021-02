La Juventus non smette mai di lavorare sul calciomercato e studia un nuovo colpo per il futuro: occasione dalla Premier League

È una stagione particolare quella che sta vivendo la Juventus, che ha rivoluzionato tutto nella scorsa estate dopo il ko con il Lione e fin qui non ha ancora raccolto i frutti sperati. I bianconeri, infatti, hanno collezionato fin troppi passi falsi fino a questo momento e la vetta della classifica di Serie A (occupata dall’Inter) dista ben otto punti. I nerazzurri però hanno disputato una gara in più e per questo motivo lo svantaggio potrebbe ridursi, ma c’è comunque bisogno di una grande rimonta per risalire definitivamente in classifica.

Ieri intanto è arrivato un buon successo per 3-0 contro il Crotone, che ha vendicato il pareggio rimediato nella gara di andata. Dal successo di ieri bisogna provare a rialzarsi in maniera definitiva sia in campionato che in Champions League, dove c’è da effettuare un’altra rimonta a causa della sconfitta rimediata nella gara di andata degli ottavi di finale contro il Porto per 2-1.

Mancano ancora tre mesi alla fine della stagione e tutto è ancora possibile, per questo la squadra vuole restare sul pezzo in modo da provare a rimontare e rendere la stagione storica. Intanto la società non smette di lavorare sul calciomercato e pensa a programmare già i colpi della prossima stagione, cercando di sfruttare le occasioni in arrivo dal resto d’Europa.

Un rinforzo potrebbe arrivare anche dalla Premier League, visto che i bianconeri starebbero seguendo la situazione di Hector Bellerin. Secondo quanto riportato da ‘Express’, il calciatore spagnolo avrebbe deciso di lasciare l’Arsenal in quanto non vorrebbe vivere gli anni migliori della sua carriera con la maglia dei ‘Gunners’. Su di lui ci sono anche Barcellona e Paris Saint Germain.

La concorrenza dunque sembra essere agguerrita, ma anche la Juventus può partecipare alla corsa per Bellerin e ha tutte le carte in tavola per poter battere anche le big d’Europa e portare a Torino un nuovo terzino.