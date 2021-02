Possibile derby di mercato tra le Inter e Milan per il centravanti del Siviglia, al centro di corteggiamenti anche dalla Premier League

Sono tanti i pezzi pregiati del Siviglia che anche quest’anno sta stupendo tutti gli appassionati del calcio. Il club di Julen Lopetegui si trova al terzo posto in classifica, con un punto di vantaggio sul Barcellona e a soli quattro punti di distanza dal Real Madrid. L’innesto del ‘Papu’ Gomez ha alzato ancor di più il livello del club andaluso e adesso molti pezzi da 90 della squadra sono finiti nel mirino di diverse big d’Europa.

Tra questi c’è, senza dubbio, Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino classe ’97 che sta disputando una stagione incredibile: 13 gol in 23 partite di Liga e 4 gol in 7 gare di Champions League. Numeri da grande attaccante nonostante la giovane età che gli hanno fatto guadagnare la stima di molti club. Durante il mercato di gennaio il West Ham ci aveva provato, offrendo 35 milioni, ma il Siviglia aveva categoricamente rifiutato. Secondo quanto riportato da ’90min’, però, sono cinque ad oggi i club sulle tracce del marocchino.

Calciomercato, big della Premier e milanesi su En-Nesyri

Certamente non mancano all’appello le inglesi, in particolare Manchester United e Liverpool. I Red Devils cercano un sostituto di Edinson Cavani e En-Nesyri rappresenta il profilo ideale per la sua mobilità su tutto il fronte d’attacco. Anche Klopp cerca un attaccante di ruolo per il suo Liverpool, con il solo Firmino a fare le veci della prima punta pur essendo una seconda punta naturale.

Tra le pretendenti c’è anche il Borussia Dortmund che qualora dovesse salutare Erling Haaland, corteggiato soprattutto dal Real Madrid, potrebbe decidere di puntare sul centravanti del Siviglia e l’incasso ricavato dalla cessione del norvegese potrebbe rappresentare un bel vantaggio sulle concorrenti. Tra le pretendenti c’è anche l’Inter che potrebbe dar vita ad un derby di mercato con il Milan che si guarda intorno per trovare un sostituto all’altezza di Ibrahimovic ed En-Nesyri corrisponde al profilo di attaccante che piace alla società rossonera. I rossoneri lo seguono già da un pò, ma i nerazzurri sembrano in corsa.