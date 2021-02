Conte stravince il derby col Milan e va in fuga scudetto. In caso di successo del campionato, l’Inter potrebbe provare a regalargli il tanto desiderato Kante. Maxi affare col Chelsea

La netta vittoria del derby permette all’Inter di allungare proprio sul Milan in vetta alla classifica. Un +4 che può essere considerato una sorta di mini-fuga scudetto, traguardo obbligato per Conte e i suoi dopo il fallimento in Champions e l’eliminazione dalla Coppa Italia. Ma la vittoria del campionato, che ai nerazzurri manca da ben undici anni, può relagare al tecnico salentino, sempre se dovesse restare alla guida della ‘Beneamata’ oltre questa stagione, anche un rinforzo tanto desiderato nella scorsa sessione estiva di calciomercato. Parliamo ovviamente del francese N’Golo Kante, da lui allenato già nella vincente quanto tumultuosa avventura sulla panchina del Chelsea.

Calciomercato Inter, Kante più Werner: il Chelsea prova un maxi scambio da 119 milioni

Trent’anni il prossimo 29 marzo, Kante non viene più visto come intoccabile da quando il timone dei ‘Blues’ è stato preso da Tuchel. Legato alla società di Abramovich fino al giugno 2023, il transalpino Campione del Mondo nel 2018 è nel mirino di almeno due top straniere, Paris Saint-Germain e Real Madrid. La presenza di Conte, tuttavia, potrebbe consentire all’Inter (a Suning o alla nuova proprietà) di prendersi la pole per il suo cartellino che gli inglesi valutano sui 55 milioni di euro. Rumors di calciomercato sostengono però che possa essere direttamente il Chelsea a proporre Kante ai nerazzurri, in cambio di Skriniar che quest’anno è tornato a giocare come se non meglio di due annate fa.

I londinesi non vorrebbero fermarsi allo scambio Kante-Skriniar, bensì allargarlo ad altri due calciatori: il loro Werner, che non ha rispettato del tutto le grandi attese, per nientemeno che Lautaro Martinez, autore di una stracittadina straordinaria non solo per la doppietta messa a segno. Parliamo quindi di un maxi scambio da 119 milioni complessivi, con super plusvalenze annesse. Un maxi scambio che il Chelsea vorrebbe fare alla pari valutando Kante quanto Skriniar e Werner (corteggiato da Ausilio quando era ancora a Lipsia) quanto Martinez, ovvero 65 milioni.

A.R.