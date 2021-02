Per l’Inter nella prossima sessione di calciomercato potrebbe aprirsi un nuovo scambio con un top club europeo

L’Inter vola sulle ali dell’entusiasmo verso l’obiettivo scudetto. Infatti i nerazzurri con la vittoria straripante nel derby di domenica contro il Milan, hanno allungato proprio sui rossoneri arrivando a distaccarsi di quattro punti. Così, con l’assenza di coppe europee da disputare, la squadra di Antonio Conte è la favorita per il primo posto a fine campionato.

Nel frattempo anche i top club europei vengono attirati dalle prestazioni dell’Inter, e mettono gli occhi nella rosa nerazzurra per la prossima stagione. Così potrebbe svilupparsi uno scambio con il Bayern Monaco, che torna ad osservare con interesse un perno della squadra di Antonio Conte.

Calciomercato Inter, il Bayern Monaco su Brozovic: scambio con Sule

Questa sera torna in Champions League il Bayern Monaco, che affronterà la Lazio allo Stadio Olimpico. I campioni d’Europa arrivano alla sfida con diverse assenze, ma comunque per i biancocelesti sarà una sfida molto difficile. Nel frattempo i bavaresi iniziano a guardare ai possibili obiettivi per la prossima stagione, mettendo gli occhi proprio in Serie A, ma in casa Inter.

A finire nel mirino del club tedesco è Marcelo Brozovic, che già in passato era stato seguito dal Bayern. Per arrivare al centrocampista croato però alcuni intermediari potrebbero proporre uno scambio. Sul piatto verrebbe messo il difensore Niklas Sule, valutato intorno ai 40 milioni come il centrocampista dell’Inter. Uno scambio che però non accontenterebbe i nerazzurri, poiché Brozovic è fondamentale per la squadra, ed al momento un profilo come quello di Sule non servirebbe.