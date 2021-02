Fabio Paratici ha parlato nel pre-partita di Juventus-Crotone su Dybala ma anche su Morata e sulla lotta scudetto

Nel pre-partita di Juventus-Crotone, la gara che chiuderà la 23esima giornata di Serie A, ha parlato il direttore dell’area tecnica dei bianconeri, Fabio Paratici, ai microfoni di ‘Sky Sport’. Sulla partita ha detto: “Le partite bisogna vincerle sempre e affrontarle tutte con la mentalità giusta. Non dobbiamo pensare a chi affrontiamo ma a cosa dobbiamo fare in campo e stasera faremo un’ottima gara”.

Sullo scudetto poi Fabio Paratici si è espresso così: “Giochiamo tantissime partite, guardiamo una partita per volta cercando di vincerne il più possibile, poi ad aprile vedremo dove saremo. Dybala? Paulo ha ancora qualche problema fisico, è come su un’altalena, alcuni giorni sta meglio, altri peggio, in Champions League sembrava in una buona condizione ma poi ha risentito dei fastidi. Per il rinnovo ne stiamo parlando, vedremo nei prossimi giorni e mesi”.

Juventus, le parole di Paratici su Dybala e Morata

Sulle critiche Paratici ha detto: “Quando sei intelligente valuti e prendi il meglio dalle critiche, sia quelle positive che quelle negative servono. Chiesa? Sta facendo davvero bene, sapevamo fosse uno da Juventus ma non è facile giocare in un club dove le pressioni sono sempre alte e lui sta dimostrando il suo valore. Abbiamo molti giovani e non è facile gestire sempre le pressioni”.

Infine si è espresso anche su Alvaro Morata: “Giochiamo molto ed è difficile mantenere un rendimento sempre costante. prima ha avuto un’influenza, adesso ha un problema intestinale e questo non gli ha permesso di allenarsi costantemente, ma rimane un giocatore di grandissimo livello ma adesso tornerà a darci una mano importante per il finale di stagione”.