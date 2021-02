La Juventus affronta il Crotone nel posticipo della 23esima giornata, ma arriva la brutta notizia: ammonito un diffidato

La Juventus è in vantaggio contro il Crotone per 2-0. Nella prima frazione di gioco a regalare il doppio vantaggio ai bianconeri è il solito Cristiano Ronaldo, che a distanza di otto di minuti realizza due gol di testa che mettono in discesa la partita. Le brutte notizie per Andrea Pirlo arrivano però ad inizio ripresa, quando Danilo al minuto 50′ commette fallo al limite dell’area e riceve il cartellino giallo. Il brasiliano era diffidato e sarà così costretto a saltare il match della prossima settimana contro il Verona.