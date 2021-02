Altro dominio di Romelu Lukaku nel derby di Milano: eloquente il labiale di Romagnoli

Un’altro derby vinto dall’Inter, un altro derby dominato da Romelu Lukaku che ieri ha siglato il gol del 3-0 che ha messo in ghiaccio il match. Lo strapotere fisico del gigante belga ha, ancora una volta, messo in ginocchio la difesa rossonera.

Per ‘Big Room’ si tratta del quinto gol contro il Milan su 5 derby disputati, di cui ne ha vinti 4. Numeri straordinari per un vero leader che sta trascinando i nerazzurri partita dopo partita. I due centrali difensivi rossoneri hanno subito la strapotenza fisica del belga e la sua grande velocità che ha aperto praterie all’Inter, in particolare a Lautaro Martinez che ha sfruttato perfettamente il suo assist per sbloccare la partita, sulla falsa riga della partita precedente con la Lazio dove l’argentino la partita l’aveva chiusa, sempre sull’ennesima sgroppata di Lukaku.

Post derby, la frase eloquente di Romagnoli su Lukaku

Ad esaltare ancor di più le prodezze di Lukaku è il labiale di Alessio Romagnoli che sulla prima devastante sgroppata dell’ex Manchester United si lascia scappare una frase di resa nei confronti dei compagni di reparto: “E’ velocissimo” riferendosi ovviamente al gigante belga, a conferma della sua immensa forza.