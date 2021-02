Davide Calabria, terzino destro del Milan di Stefano Pioli, potrebbe lasciare i rossoneri al termine di questa stagione. Il giocatore, nel giro anche della Nazionale italiana di Roberto Mancini, è in scadenza di contratto nel 2022 ed ha una valutazione che si aggira sui 20 milioni di euro



Il derby perso malamente contro l’Inter di Antonio Conte ha ridimensionato le ambizioni di vittoria finale nel campionato di Serie A da parte del Milan di Stefano Pioli che, con poco meno di un girone di ritorno da disputare, deve guardarsi anche le spalle per blindare la seconda posizione ed assicurarsi in tranquillità la partecipazione nella prossima Champions League.

Fra i giocatori che non ha brillato nella squadra rossonera spunta anche quello di Davide Calabria, terzino destro del Milan classe 1996. L’originario di Brescia, rientrante proprio nella stracittadina meneghina, ha sofferto le discese offensive di Ivan Perisic e, in chiave calciomercato, potrebbe anche salutare i rossoneri al termine della stagione visto il suo contratto in scadenza nel 2022.

Calciomercato Milan, riflessioni su Calabria | I dettagli

In questa stagione, finora da urlo, Davide Calabria ha collezionato 22 gettoni con la maglia del Milan nel campionato italiano di Serie A mettendo a segno due reti e fornendo un assist ai suoi compagni di squadra. Il giovane difensore del Diavolo ha realizzato soprattutto la rete del momentaneo pareggio nella sconfitta interna contro la Juventus, dove è stato schierato in un inedito ruolo da mediano davanti alla retroguardia.

Calabria ha un valore di mercato che si aggira attorno ai 20 milioni di euro e, considerata la scadenza del suo contratto, in caso di mancato rinnovo il Milan potrebbe anche riflettere su una cessione in estate. Il giocatore della Nazionale di Roberto Mancini ha estimatori in Italia ed all’estero, ma molto dipenderà dalla cifra delle proposte che perverranno al Milan.