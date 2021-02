La Juventus va a caccia di nuove occasioni per il prossimo calciomercato ma è in arrivo una beffa: il Real Madrid mette ko Cristiano Ronaldo

Non è una stagione facile quella vissuta dalla Juventus, che ha collezionato troppi passi falsi fino a questo momento e sta rischiando seriamente di perdere lo scudetto dopo nove anni consecutivi. I bianconeri, infatti, non si erano mai trovato in una posizione così complicata a fine febbraio e c’è bisogno di rialzarsi al più presto per provare a recuperare il distacco notevole che c’è attualmente dall’Inter, che occupa la vetta della classifica.

I nerazzurri però hanno disputato due gare in più e gli undici punti di vantaggio potrebbero all’incirca dimezzarsi in caso di doppio successo della compagine allenata da Andrea Pirlo. In Champions League invece Cristiano Ronaldo e compagni hanno rimediato un ko contro il Porto per 2-1 e anche nella massima competizione europea dunque ci sarà bisogno di una rimonta per non dire addio subito al trofeo. La gara di ritorno si disputerà il prossimo 9 marzo.

Calciomercato Juventus, Alaba sempre più lontana: c’è la conferma del passaggio al Real Madrid

La società continua a osservare ciò che avviene in campo e intanto pensa già al futuro per provare a rinforzare la rosa, viste le troppe difficoltà avute in questi mesi di stagione. I bianconeri infatti stanno monitorando anche il calciomercato e vanno a caccia di occasioni che potrebbero capitare per il calciomercato estivo. Ci sono diversi big in scadenza Fabio Paratici sarebbe interessato a David Alaba.

Anche Cristiano Ronaldo gradirebbe un suo innesto ma per l’austriaco potrebbe arrivare una beffa proprio dal Real Madrid, l’ex club del portoghese. I ‘Blancos’ infatti sono in vantaggio su tutti per acquistare il giocatore a parametro zero e, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, è ormai deciso che David Alaba vestirà la maglia del Real Madrid. Su di lui c’erano anche diversi club importanti di Premier League come il Liverpool ma la scelta sembrerebbe ormai fatta.

Niente da fare dunque per la Juventus e Cristiano Ronaldo, che vedranno un’occasione sfumare a causa dell’assalto del Real Madrid.