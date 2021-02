Milan, Juventus e Inter hanno un obiettivo in comune sul calciomercato ma potrebbe esserci una beffa: ci pensa Mourinho

È un campionato particolare quello di Serie A, che dopo aver visto il Milan al comando per diversi mesi ha una nuova protagonista. L’Inter infatti sta cercando di prendere il volo in classifica e dopo aver superato il Milan la settimana scorsa, ieri ha vinto per 3-0 il derby e si è lanciata ancor di più nei piani alti della classifica distaccando i cugini di ben quattro punti. La Juventus è ancor più dietro visto che dista attualmente 11 punti ma deve recuperare ancora due gare.

Qualora dovessero esserci due vittorie nelle partite in meno dei bianconeri, allora la lotta per lo scudetto tra potrebbe diventare definitivamente a tre tra Inter, Juventus e Milan con i nerazzurri in netto vantaggio. Una situazione che non si era mai verificata in questo periodo in questi anni e sicuramente evidenzia la crescita della compagine allenata da Antonio Conte.

Calciomercato, beffa per Juventus, Inter e Milan: Mourinho pronto a soffiare Savic

Queste tre squadre potrebbero essere protagoniste anche di nuovi affari sul calciomercato, visto che le società sono già al lavoro per programmare i colpi della prossima sessione di calciomercato e ci sono comunque diversi obiettivi in comune. Uno di questi potrebbe però sfumare: parliamo del difensore centrale dell’Atletico Madrid, ovvero Stefan Savic.

Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes.com’, infatti, il difensore centrale serbo potrebbe presto approdare al Tottenham di Jose Mourinho. Dal portale iberico fanno sapere infatti che il club inglese sarebbe pronto all’assalto sia per Savic che per il centrocampista ex Serie A Geoffrey Kondogbia.

Qualora il centrale dell’Atletico Madrid dovesse approdare al Tottenham, arriverebbe dunque una beffa sia per l’Inter che per Milan e Juventus, che seguivano il centrale per provare a rinforzare la difesa nella prossima estate.