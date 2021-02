Il rinnovo continua a non arrivare e così aumentano le possibilità di un addio di Dybala alla Juventus nel calciomercato estivo. Argentino pedina di scambio

Dybala dovrebbe partire dalla panchina, per poi giocare uno spezzone di gara, stasera contro il Crotone nel monday night valevole per la 23esima giornata di Serie A. La Juventus di Andrea Pirlo è obbligata a vincere per non perdere ulteriore terreno dalla vetta e riscattare gli ultimi due brutti e pesanti ko con Napoli e Porto nell’andata degli ottavi di Champions League. Il ritorno dell’argentino potrebbe servire ai bianconeri per ritrovare un po’ di fantasia e imprevedibilità in attacco, anche se la condizione fisica del classe ’93 di Laguna Larga non potrà essere delle migliori.

Calciomercato Juventus, Dybala e soldi per l’ex Serie A

Di Paulo Dybala si continua però a parlare soprattutto in chiave calciomercato, il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2022 – permane una bella distanza tra domanda, sui 12 milioni come minimo, e offerta da 10 coi bonus – continua a non arrivare e così si alimentano le voci di un suo possibile addio a fine stagione. Nonostante un’annata del tutto negativa, complici i diversi guai fisici e il Coronavirus, il ventisettenne conta ancora diverse pretendenti in giro per l’Europa, specie in Premier League. Una di queste è il Manchester United, al quale fu vicinissimo nell’estate 2019. Rumors sostengono che Paratici (non certo un suo grande estimatore…) e soci possano tentare di piazzarlo proprio ai ‘Red Devils’ in cambio di uno dei giocatori più determinanti della squadra di Solskjaer nonché attualmente di tutto il Vecchio Continente calcistico. Paul Pogba? No, Bruno Fernandes.

L’ex Novara, Udinese e Sampdoria è diventato un calciatore di spessore mondiale, pur non essendo un attaccante quest’anno ha totalizzato ben 21 gol e 12 assist. Il suo connazionale Cristiano Ronaldo potrebbe ‘convincerlo’ a far ritorno in Italia ‘sposando’ la maglia bianconera, inutile dire che a Pirlo un incursore dalle sue enormi doti tecniche farebbe comodissimo. Strappato allo Sporting CP per la modica cifra di 55 milioni di euro più bonus fino a un massimo di 25 non così del tutto irraggiungibili, per lo United non dovrebbe quindi essere sufficiente il cartellino di Dybala, senza rinnovo valutabile non più di 50-55 milioni.

Per mettere le mani su Fernandes, quindi, la Juve potrebbe essere ‘costretta’ a sborsare pure una quarantina di milioni. Parliamo dunque di una operazione da 90-95 milioni.

