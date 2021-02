Inter e Milan si sono sfidate sul campo e presto potrebbe esserci anche uno scontro dall’esterno: obiettivo in comune per l’estate

È stata una domenica importante quella vissuta dall’Inter, che è riuscita a imporsi per 3-0 nel derby contro il Milan e ha allungato il proprio vantaggio in vetta alla classifica. I nerazzurri infatti sono adesso a quattro punti di vantaggio rispetto ai rossoneri che occupano la seconda posizione in classifica. Molto più distante invece la Juventus, che è al sesto posto a -11 ma deve disputare ancora due gare rispetto alla compagine allenata da Antonio Conte.

A questo punto il campionato sembra andare in direzione dell’Inter, che ha accumulato già un buon vantaggio e ormai dipende tutto da Romelu Lukaku e compagni, che devono cercare di ridurre al massimo i passi falsi in modo da poter ambire alle posizioni più importanti. Il derby di ieri però potrebbe non essere stato l’ultimo di questi mesi, visto che le sia Inter che Milan potrebbero sfidarsi in estate anche sul calciomercato.

Calciomercato, Inter e Milan si sfidano fuori dal campo: si pensa a Muriel per l’attacco

Le due società hanno spesso avuto obiettivi in comune sul calciomercato in questi anni e potrebbe esserci un nuovo scontro nella prossima estate. Sia il Milan che l’Inter infatti starebbero pensando a Luis Muriel per rinforzare il proprio attacco, visto che il colombiano – valutato sui 40 milioni di euro – sta vivendo l’ennesima annata straordinaria e sembra essere ormai all’altezza di approdare in una big.

Il colombiano potrebbe anche salutare l’Atalanta in caso di arrivo di offerte importanti. Per lui fin qui già 14 gol in Serie A in 21 presenze, nonostante sia entrato più volte dalla panchina per far spazio a Duvan Zapata. In questi anni Muriel è maturato tantissimo ed è diventato sempre più un attaccante completo, per questo può anche nascere l’idea di una nuova esperienza importante.

Anche ieri il colombiano ha timbrato il cartellino siglando la rete del momentaneo 3-1 contro il Napoli che ha lanciato la ‘Dea’ verso la vittoria.