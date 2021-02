Calciomercato Juventus, futuro Dybala | "Accordo raggiunto!"

La Juventus ha delle valutazioni da fare su Paulo Dybala e il suo futuro: l’argentino ha il contratto in scadenza nel 2022

Paulo Dybala, attaccante della Juventus, sta vivendo un periodo molto difficile della sua carriera. Forse il peggiore da quand’è in bianconero. Il contratto in scadenza nel 2022 sicuramente non aiuta l’aspetto mentale del giocatore. In caso di mancato rinnovo, infatti, dovrà lasciare la Juve a fine stagione, con Paratici & Co. che vogliono evitare di perderlo a parametro zero. Nonostante il periodo, infatti, ‘la Joya‘ resta un giocatore di assoluto valore e recuperarlo sarebbe fondamentale per questi ultimi mesi di stagione.

La Juventus sta avendo diversi problemi in attacco, viste le condizioni di Morata e il calo di forma di Cristiano Ronaldo. Contro il Napoli e il Porto sono arrivate due sconfitte consecutive, che hanno creato diversi malumori nell’ambiente bianconero. Soprattutto il solo gol segnato in Portogallo ha fatto discutere, e la partita di Torino sarà decisiva per evitare l’uscita prematura dalla Champions.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, addio Serie A | Vola da Ancelotti!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, tutti pazzi per Haaland | Richiesta monstre!

Juventus-Dybala, Momblano: “Già pronto il rinnovo”

Luca Momblano, giornalista, ai microfoni di ‘Juventibus‘ ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al rinnovo di Paulo Dybala: “E’ una settimana chiave per l’argentino. Credo che si tireranno le somme per capire le sue condizioni e verranno fatte delle valutazioni. Ci sono delle novità più solide sul discorso rinnovo. C’è stata una riflessione saggia della società e dell’entourage del giocatore“. Ha affermato il giornalista, soffermandosi sui problemi fisici avuti dall’argentino.

Momblano ha poi proseguito annunciando: “Paulo Dybala e la Juventus hanno trovato l’accordo. Il contratto è pronto, pare non ci siano questioni rilevanti da discutere. Il percorso è in ripidissima discesa, che porterà presto al rinnovo dell’argentino. C’è un punto di ripartenza forte“. Insomma, sembra che la Juve e Dybala continueranno ancora per parecchio tempo insieme.