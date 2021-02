L’ex attaccante della Juventus Nicklas Bendtner sta riflettendo sul suo futuro: probabile la decisione del ritiro quest’anno

La Juventus ha avuto nella sua storia grandissimi attaccanti da poter schierare nel proprio undici titolare. Da Trezeguet a Ibrahimovic, i bianconeri non si sono mai fatti mancare grandissimi nomi, in sede di calciomercato, nel proprio reparto offensivo nella loro storia. Tra i vari giocatori passati a Torino, però, va ricordato anche un centravanti sicuramente particolare che ha avuto una breve parentesi nella stagione 2012/13. Si tratta di Niklas Bendtner, giocatore attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza al Copenaghen. Quella del danese è stata senza dubbio una carriera di tutto rispetto, vestendo maglie importanti come quelle di Arsenal, Wolfsburg e Sunderland, oltre a quella della ‘Vecchia Signora’. Ora, però, all’età di 33 anni sta riflettendo sul suo futuro e l’ipotesi ritiro sembra sempre più probabile.

Calciomercato, l’ex Juventus e Arsenal Bendtner si ritira

Parliamo di un calciatore sicuramente controverso, con un percorso caratterizzato da vizi di ogni tipo che hanno ostacolato l’ascesa della sua carriera. Da giovane era, infatti, un prospetto tra i più interessanti in circolazione, ma ha finito per perdere ogni cosa. Il 16 gennaio ha compiuto il 33esimo anno di età ed è rimasto senza squadra. Poteva trasferirsi in Cina lo scorso anno prima del blocco all’inizio del 2020, ma l’arrivo del Covid-19 ha fermato il suo approdo nella Lega cinese.

Il centravanti ha, inoltre, dichiarato a ‘Bendtner & Philine’: “Il cammino verso il prossimo anno sarà emozionante. Philine – la sua compagna – ed io dobbiamo scoprire dove stiamo atterrando proprio qui insieme. Devo anche iniziare la formazione da allenatore e, sapendo che sto iniziando questo nuovo percorso, saluto anche il calcio giocato. Sarà, quindi, un 2021 molto eccitante per sapere dove mi porterà la vita e quali sfide dovrò affrontare da qui in avanti”.

Pare, quindi, aver preso la sua decisione l’attaccante danese, che sente il bisogno di ritirarsi dal calcio giocato ed intraprendere un nuovo cammino per arrivare sulla panchina di qualche club. Nonostante la sua carriera ricca di eccessi, il classe ’88 ha potuto raccogliere comunque diverse soddisfazioni: nel 2013 ha vinto la Serie A con la Juventus, nel 2014 una Fa Cup con l’Arsenal, una Coppa ed una Supercoppa di Germania con il Wolfsburg (2015) e due campionati norvegesi (2017 e 2018) e una Supercoppa di Norvegia (2017) con la divisa del Rosenborg. A livello individuale, invece, è stato eletto nel 2009 calciatore danese dell’anno e nel 2017 miglior marcatore del campionato norvegese con 19 reti messe a segno.