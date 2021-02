Il calciomercato del Milan potrebbe portare al sacrificio di un centrocampista per arrivare al tanto desiderato bomber

Il match più importante della stagione fino ad ora è quello di oggi per il Milan, che affronterà alle 15 l’Inter, in un derby infuocatissimo in chiave scudetto. Nel frattempo però bisogna iniziare a pianificare il futuro. Infatti il club milanista inizia a pensare a quali potrebbero essere gli obiettivi da inseguire in attacco.

Infatti il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora tutto da decidere, ma bisogna iniziare a muoversi sin da ora per cercare di trovare un degno erede dello svedese. L’obiettivo principale per i rossoneri potrebbe essere Andrea Belotti, bomber del Torino desiderato da tempo. Per arrivare al bomber granata però i rossoneri devono pensare ad una giusta soluzione. Questa potrebbe essere portata dagli intermediari, che pensano ad uno scambio anche se non sarà semplice.

Calciomercato Milan, assalto a Belotti: Tonali sacrificato, ma serve una soluzione

Il calciomercato estivo è ancora lontano, ma si inizia a lavorare sin da ora per cercare di mettere a segno colpi importanti per la prossima stagione. Proprio per questo motivo il Milan sta cercando un attaccante che possa essere il grande colpo della prossima finestra di mercato. Infatti i rossoneri devono cercare un possibile erede di Zlatan Ibrahimovic, visto che il futuro dello svedese sarebbe ancora in forte dubbio. Il profilo che il club milanista continua a tenere nel mirino è quello di Andrea Belotti, bomber del Torino che piace a molti club italiani da anni.

Arrivare al bomber granata, valutato attualmente intorno ai 50 milioni, non sarà di certo facile, visto che è capitano del Torino e giocatore fondamentale. Così la soluzione potrebbero portarla gli intermediari, la cui idea sarebbe un prestito di Sandro Tonali, che in rossonero non ha ancora mostrato a pieno il proprio valore. L’ostacolo maggiore però sarebbe che il centrocampista è ancora in prestito biennale dal Brescia. Quindi i rossoneri dovrebbero prima riscattarlo e poi girarlo in prestito ai granata.