Il colpo per la prossima stagione che Juventus e Inter sognavano a parametro zero ha scelto la destinazione: andrà in Spagna

Sia Juventus che Inter sono concentratissime per la giornata di Serie A, visto che per i bianconeri potrebbe aprirsi un importante occasione per accorciare in classifica sui primi due posti, mentre i nerazzurri potrebbero consolidare ed allungare in testa al campionato.

I due club però sono sempre molto attenti al calciomercato per la prossima stagione, e da tempo seguono il profilo di Juan Bernat, calciatore del PSG che in scadenza di contratto. I due club italiani però potrebbero presto veder sfumare il proprio obiettivo. La concorrenza per il calciatore è molto folta, ma l’offerta decisiva potrebbe essere arrivata.

Calciomercato Juventus e Inter, addio Bernat: il Barcellona accelera

Il calciomercato non dorme mai, ed anche con i tanti impegni tra campionato e coppe europee, i club i iniziano a pianificare i colpi di calciomercato per la prossima sessione estiva. Tra i tanti profili importanti che a giugno andranno in scadenza di contratto c’è Juan Bernat, che dirà addio al PSG a parametro zero. Attualmente il calciatore sta vivendo un periodo difficile, poiché dopo aver giocato solamente tre partite in questa stagione, il 16 settembre scorso ha subito la rottura del legamento crociato, ed ora si appresta a tornare.

Infatti per la seconda metà di marzo il calciatore potrebbe finalmente tornare in campo, e sin da ora si iniziano a muovere i top club europei per assicurarselo per la prossima stagione. Tra questi ci sono anche Inter e Juventus, che però potrebbero essere superate da un altro top club. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todofichajes’, sarebbe il Barcellona a muovere il primo passo verso il calciatore del PSG, presentando un’offerta al calciatore spagnolo, che potrebbe essere il sostituto di Jordi Alba. Nulla sarebbe ancora deciso, ma i catalani fanno sul serio per il terzino del club parigino.