La Juventus potrebbe a breve dire addio a Cristiano Ronaldo: ritorno shock in Spagna per l’asso portoghese

La Juventus tra qualche mese dovrà decidere il futuro dei suoi top player. Il ds Paratici la scorsa estate ha pensato bene di ringiovanire la rosa, che negli ultimi anni ha dato parecchie soddisfazioni al club. Da valutare cosa il club bianconero vorrà fare con Cristiano Ronaldo: l’asso portoghese è arrivato dal Real Madrid nell’estate del 2018 per oltre 100 milioni di euro. Agnelli gli ha garantito uno stipendio da 31 milioni a stagione per quattro anni. Un investimento clamoroso per conquistare la Champions League.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus e Inter, addio al colpo sulla fascia | Vola in Spagna

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, rispunta Allegri: con lui l’ex Juve | Cessione clamorosa

Juventus, addio Cristiano Ronaldo: ritorno al Real Madrid

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, Cristiano Ronaldo a fine stagione lascerà la Juventus. La sconfitta col Porto ha generato ulteriore malumore, mai del tutto superato dopo le eliminazioni con Ajax e Lione dalla Champions. Sono tre gli allenatori cambiati dalla Juve in tre anni, e questo non permetterebbe alla squadra di avere continuità. Un altro motivo -secondo gli spagnoli- e che CR7 pare che non si aspettasse che la Juve fosse così battibile.

Il terzo motivo, forse più importante, è che ci sarebbe anche il Real Madrid sulle sue tracce. Coi Blancos, il portoghese ha alzato al cielo tantissimi trofei e vorrebbe tornare ai fasti di un tempo, soprattutto in Europa. La Juventus effettuerebbe una plusvalenza già solo incassando 55-60 milioni di euro.