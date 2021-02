Edinson Cavani potrebbe non ritornare in Serie A la prossima estate: Solskjaer parla del suo rinnovo del contratto

La scorsa estate ha fatto discutere parecchio la situazione di Edinson Cavani. Non ha rinnovato il contratto con il Paris Saint-Germain, in scadenza il 30 giugno, e così si è perso il gran percorso in Champions League. Che sarebbe anche potuto terminare diversamente, vista la sconfitta in finale col Bayern Monaco. Proprio nell’ultima partita, infatti, era venuta a mancare l’incisività sottoporta. L’uruguagio ha passato l’estate in patria, poi si è accordato col Manchester United.

Cavani con i Red Devils ha firmato un contratto annuale, con opzione per il secondo anno. Solskjaer si è assicurato così un centravanti di tutto rispetto, che si mantiene ancora in grandissima forma nonostante i 34 anni. El Matador sembra avere un’età biologica di gran lunga inferiore di quella effettiva e in Premier sta dimostrando le sue qualità, come fatto in Italia e in Francia.

Inter, sfuma il ritorno di Cavani in Serie A: vicino il rinnovo

Solskjaer è soddisfatto del rendimento di Edinson Cavani, autore di sei gol in Premier League e due assist in diciassette partite. Non tutte giocate da titolare, però. Il Manchester United sarebbe pronto a offrirgli il rinnovo del contratto -il giocatore è stato seguito a lungo dall’Inter- come riferito da Solskjaer: “Cavani mi ha impressionato, si è perfettamente integrato e ci siederemo a parlare con lui a breve. Bisogna valutare le sue intenzioni e i piani del club, ma siamo contenti di lui“.