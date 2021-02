Massimiliano Allegri torna al centro dei riflettori e, a sorpresa, in lizza per la panchina dell’Inter. In nerazzurro potrebbe portarsi l’ex Juve, ma con un grosso sacrificio

Due stagioni sono troppe, Massimiliano Allegri ha fretta e voglia di tornare sulla panchina di una big. Estera o di Serie A, purché ci sia la possibilità di continuare a vincere dopo cinque scudetti consecutivi e coppe varie, oltre a due finali di Champions, alla guida della Juventus. Va però detto che qualche grande club europeo lo ha snobbato, vedi Paris Saint-Germain e Chelsea, mentre la pista che porta alla Roma si è un po’ affievolita nelle ultime settimane complici i buoni risultati ottenuti da Paulo Fonseca. A sorpresa, invece, nelle ultime ore è tornata in auge quella che conduce dritto all’Inter, alla quale è stato vicinissimo lo scorso agosto, prima dell’ormai famoso patto di Villa Bellini.

Calciomercato Inter, Allegri più Pjanic: ma serve il sì a una proposta folle

La situazione in casa nerazzurra è critica, sia sul lato economico che societario. Suning se ne sta andando via ma nel peggior modo possibile, l’Inter però rimane l’Inter, un carro su cui Allegri è pronto a salire in caso di addio di Antonio Conte. Del resto morto un papa, in questo caso Jindong Zhang, subito se ne fa un altro, che sia il fondo Bc Partners o qualcun altro… Nonostante le difficoltà, a Milano il livornese può davvero costruire un altro ciclo vincente visto che la squadra è già molto valida. Come rafforzarla? Rumors di calciomercato ripropongono il nome di un altro ex Juve, legatissimo al 53enne toscano: ovvero Miralem Pjanic, che al Barcellona non ha fin qui avuto fortuna.

In Spagna si parla già di una sua possibile cessione alla fine di quest’annata, nuovamente fallimentare per i blaugrana. Come è stato già scritto, all’Inter potrebbe essere offerto come pedina di scambio per un big: Barella, Lautaro? No, addirittura Romelu Lukaku, per il quale Koeman andrebbe pazzo. Uno scambio shock, alla pari, sui 90 milioni di euro. Accettare, lo diciamo in maniera serena ma convinta, sarebbe folle.

A.R.