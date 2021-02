Il Cagliari ha deciso per l’esonero di Eusebio Di Francesco: trovato l’accordo con Leonardo Semplici

Il Cagliari ha scelto di esonerare Eusebio Di Francesco. L’allenatore era in bilico già da qualche settimana, e lo scontro diretto perso contro il Torino venerdì ha messo la parola fine alla sua avventura in Sardegna. Un rendimento disastroso, che ha visto squadra di Di Francesco perdere 14 partite su 23.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, addio al colpo sulla fascia | Vola in Spagna

Solo tre vittorie in campionato e sei pareggi: Giulini aveva provato a dargli fiducia nelle scorse settimane, annunciando anche il rinnovo del contratto. Sperando di invogliare la squadra a far meglio, però, non ha fatto altro che prolungare il pessimo periodo. I giocatori sono anche poco abituati a lottare per la salvezza, dunque, il club ha deciso di dare una scossa.

Il posto di Di Francesco sarà occupato ora da Leonardo Semplici. Con l’ex Spal è già stato trovato l’accordo e nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficializzazione del cambio in panchina.