Il Milan può perdere un titolare la prossima estate: il giocatore ha richieste dalla Premier League e piace al Manchester United

Il Milan vuole confermarsi ad alti livelli anche per la prossima stagione. La squadra rossonera – in lotta punto a punto con l’Inter per lo scudetto – è pronta a sfruttare l’estate di mercato per rinforzare la rosa a disposizione di mister Pioli. La società medita sui colpi da attuare, ma deve fare i conti anche con alcune possibili cessioni: un titolare potrebbe non rinnovare ed essere ceduto.

Calciomercato Milan, Donnarumma piace in Premier

La priorità, in casa Milan, è sistemare la situazione di alcuni giocatori in scadenza. Tra questi c’è anche Donnarumma, che a giugno si libera a costo zero qualora non dovesse rinnovare. La società è in continuo contatto con il suo agente – Mino Raiola – per trovare un accordo, ma la trattativa tarda ad arrivare a fumata bianca. Il lungo stallo ha mosso l’interessi di alcuni top club, tra cui il Manchester United.

I ‘Red Devils’ – secondo quanto riporta ‘fichajes.net’ – hanno in mente una vera e propria rivoluzione tra i pali per la prossima estate. David de Gea – classe 1990 – non convince e, nonostante un contratto in scadenza nel 2023, potrebbe essere venduto per far spazio ad un collega più giovane e performante. Lo spagnolo, autore di buone parate, ha pagato a caro prezzo alcune defezioni che lo hanno portato a forti critiche in Premier.

Calciomercato Milan, il Manchester su Donnarumma

Lo staff tecnico del Manchester United deve prendere una decisione, ma è propenso all’addio: de Gea piace a diverse big del calcio europeo e la sua cessione aprirebbe le porte ad un nuovo titolare. Il prescelto è Donnarumma, classe 1999 e che arriverebbe a costo zero. Il giocatore punta a diventare tra i migliori al mondo, e i Red Devils non vogliono perdere l’occasione.

L’ambiente inglese è pronto ad accogliere Donnarumma in caso di mancato accordo con il Milan. Le critiche a de Gea sono arrivate anche da ex bandiere del club, come Keane, che pensa che il portiere spagnolo non sia all’altezza. Il rapporto sembra arrivato ad un punto di non ritorno, e il piano B è più di una suggestione.