Il Milan potrebbe rinforzarsi in difesa in vista della prossima stagione: spunta in sede di calciomercato un nome dalla Premier

Torna il derby della Madonnina. Il Milan affronterà l’Inter nello scontro della 23esima giornata di Serie A, in programma domani alle 15:00. Il match ha un valore molto elevato anche e soprattutto per la classifica, oltre che per la rivalità storica tra le due compagini milanesi. I nerazzurri hanno, infatti, superato i cugini e conquistato il primo posto, approfittando della sorprendente sconfitta dei rossoneri contro lo Spezia per 2 a 0. Maldini e la dirigenza, però, sono già proiettati alla prossima estate in sede di calciomercato. Il ritorno del gruppo di Pioli in Champions League sembra sempre più probabile e la società potrebbe tentare l’affondo per un rinforzo nel reparto difensivo da accostare a Romagnoli.

Calciomercato Milan, rinforzo in difesa: occhi su Lindelof per giugno

Derby con l’Inter e non solo. Il Milan rimane concentrato in ottica calciomercato e cerca rilevanti rinforzi per la prossima stagione, soprattutto in ottica Champions League. I rossoneri sarebbero, infatti, interessati a un colpo per potenziare la retroguardia e starebbero pensando ad un nome proveniente dalla Premier League: si tratta di Victor Lindelof, giocatore in forza al Manchester United.

Voci dalla Spagna sostengono che lo svedese non vorrebbe rimanere all’Old Trafford. Il motivo è da ricondurre a Kounde, centrale, attualmente, nelle file del Siviglia vicino all’arrivo ai ‘Red Devils’, a cui l’ex Benfica eviterebbe volentieri di fare la riserva. I rossoneri potrebbero, quindi, approfittare eventualmente della situazione per tentare l’affondo al 26enne, che sarebbe sicuramente una buona aggiunta per la competizione europea da affiancare al capitano Romagnoli.

La società lombarda preferirebbe, però, che si trattasse di un’operazione stile Dalot, in prestito secco. Dalla sua il club inglese vorrebbe invece un riscatto facile o, perfino, l’obbligo di riscatto. Lindelof, il cui contratto è in scadenza a giugno 2024, ha raccolto fino ad ora in stagione 27 presenze condite da 1 gol e 1 assist tra Premier League, FA Cup, Carabao Cup e Champions League. Vedremo se il Milan accetterà le condizioni della squadra di Solskjaer, di modo da garantirsi un rinforzo di qualità e di esperienza per il reparto difensivo il prossimo anno. Situazione da monitorare.