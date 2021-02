Calciomercato Juventus, addio Cristiano Ronaldo | Le cifre

Cristiano Ronaldo potrebbe dire addio alla Juventus a fine stagione: ecco il piano della Juventus e le cifre

La Juventus finora sta attraversando la peggior stagione degli ultimi anni. I bianconeri hanno vinto nove scudetti consecutivi, e l’estate scorsa la dirigenza ha deciso di attuare un rinnovamento della rosa. Nuovo allenatore, nuovi giocatori -impossibile cambiare la squadra in toto-, per permettere al club di collezionare ancora successi nelle prossime stagioni. Tuttavia, almeno per ora, le cose non stanno andando per il verso giusto. Pirlo ha portato a casa la Supercoppa e giocherà la finale di Coppa Italia.

In campionato, la Juve è quarta, a -8 dall’Inter ma con una partita in meno. Da recuperare infatti la sfida col Napoli, che ha battuto i bianconeri la scorsa settimana. Due sconfitte consecutive considerando quella col Porto in Champions: al ritorno servirà una rimonta per continuare a sperare nella vittoria finale. In modo tale da scacciare via i fantasmi dovuti alle uscite con Ajax e Lione. Ma nel prossimo calciomercato andranno effettuati alcuni movimenti in entrata e la pandemia non sta aiutando le casse del club bianconero.

Juventus, addio Cristiano Ronaldo in estate

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, la Juventus ha subito molto l’arrivo della pandemia. Tante sono state le perdite per le casse del club bianconero, e il ds Paratici si è trovato a gestire una situazione molto complicata, che probabilmente persisterà ancora per un po’. In estate andranno fatte delle scelte, e una di queste potrebbe essere la vendita di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha il contratto in scadenza nel 2022 e il discorso rinnovo non è stato ancora affrontato.

Ronaldo ha firmato nel 2018 un contratto da 31 milioni di euro a stagione, che pesa molto sulle casse della Juve. Il suo addio porterebbe un risparmio dell’ingaggio, oltre a circa 70 milioni per il cartellino. Dunque, 100 milioni da reinvestire sul mercato e proseguire quel rinnovamento cominciato nel 2020. Giocatori giovani, di ottima prospettiva con un ingaggio contenuto.