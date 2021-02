La Juventus pensa alle mosse da attuare nel prossimo mercato estivo: la dirigenza è a caccia di un attaccante, ma il prescelto piace al Barcellona

Le ‘big’ del calcio europeo si muovono sul mercato per pianificare le mosse da attuare nella prossima estate. La Juventus ha tra gli obiettivi principali quello di rinforzare il reparto attaccanti con un bomber d’area di rigore che possa fare reparto con Cristiano Ronaldo. A giugno potrà verificarsi una girandola di ‘numeri nove’ importante, ma il più desiderato potrebbe optare per la Spagna.

Calciomercato Juventus, sorpasso Barcellona per Haaland

La Juventus ha sofferto la mancanza di un attaccante in questa prima parte di stagione. Mister Andrea Pirlo è stato costretto più volte a convocare – e a schierare – giovani della Primavera. Il solo Alvaro Morata – che in estate dovrà essere anche riscattato – non basta a soddisfare le esigenze della squadra. L’idea è quella di rinnovare il reparto e tra i nomi accostati ai bianconeri c’è anche Erling Haaland.

Il baby fenomeno del Borussia Dortmund – classe 2000 – sta incantando tutti: 25 reti in 24 presenze, 8 in cinque gare di Champions League. È il bomber del futuro e le sue prestazioni non sono passate inosservate. La concorrenza è alta e – secondo quanto riferisce ‘Mundo Deportivo‘ – il Barcellona potrebbe sferrare l’attacco decisivo. I blaugrana sono alla ricerca di un bomber che possa sopperire alla partenza di Luis Suarez.

Calciomercato Juventus, assist da Messi

La trattativa non è semplice. Haaland ha una clausola rescissoria da 75 milioni e il suo acquisto deve prevedere anche una commissione per l’agente, Mino Raiola. Il Barcellona è in crisi economica, ma il probabile addio di Leo Messi aprirebbe le porte al gigante norvegese. Il Barcellona necessita di un colpo ad effetto e il bomber colmerebbe tutte le lacune.

La Juventus incrocia le dita e spera in un ‘assist’ da Messi: la sua permanenza al Barcellona farebbe mirare la dirigenza blaugrana verso obiettivi più economici, con l’interista Lautaro Martinez sempre in cima alla lista dei desideri. Con gli spagnoli fuori causa, i bianconeri potrebbero avere più chance nell’assalto al ‘numero nove’ dei desideri.