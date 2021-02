L’Inter dovrà prestare grande attenzione al futuro di Antonio Conte da qui al termine della stagione. Il tecnico potrebbe tornare in Premier League e portare con sé un big di Serie A

L’Inter è alle porte dello scontro diretto contro il Milan che potrebbe indirizzare in maniera decisiva la stagione dei nerazzurri e le possibilità di Scudetto della Beneamata. I rumors su un possibile addio di Antonio Conte al termine dell’anno, però, non si placano e potrebbero portare il tecnico a lasciare la panchina della Beneamata al termine della stagione, qualunque sia l’esito in campionato.

Il tecnico potrebbe, quindi, tentare il ritorno in Premier League, lì dove ha fatto molto bene alla guida del Chelsea. Questa volta, però, l’allenatore potrebbe scegliere il Tottenham come sua prossima destinazione. Gli Spurs sono calati nettamente in classifica e potrebbero valutare seriamente l’ennesimo cambio in panchina, con addio a José Mourinho. Antonio Conte in tal senso potrebbe essere uno dei principali candidati, se davvero dovesse lasciare la panchina dell’Inter. E potrebbe portare con sé un calciatore molto importante che attualmente milita in Serie A.

Calciomercato Inter, Conte può andare al Tottenham: porta con sé Zaniolo

L’addio di Conte all’Inter con possibile arrivo al Tottenham eventualmente potrebbe non essere l’unica grande perdita per la Serie A italiana. In caso di sbarco del tecnico nerazzurro a Londra potrebbe portare con sé uno dei talenti migliori del nostro campionato. Stiamo parlando di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista è ancora out per infortunio, ma, come annunciato da lui stesso, potrebbe tornare a disposizione tra un mese.

Ieri, nel corso di una diretta su Clubhouse, ha riservato parole al miele nei confronti dell’attuale tecnico dell’Inter: “Forse per un allenatore come Conte arriverei a giocare nel 3-5-2. Potrei farlo, ma non mi calzerebbe a pennello, considerando il mio modo di giocare e come mi piace muovermi in campo”. La stima nei confronti del tecnico potrebbe portarli a tentare l’esperienza in Premier League: attenzione alla doppia privazione che sarebbe pesante per la Serie A.