L’Inter vuole vivere un finale di campionato da protagonista e intanto lavora sul mercato: occasione dal Barcellona

È una stagione particolare quella che sta vivendo l’Inter, che dopo una serie di alti e bassi vuole raddrizzare in maniera definitiva l’annata andando a caccia della conquista dell’unico obiettivo rimasto, ovvero il campionato. I nerazzurri infatti sono prima usciti dalla Champions League e poi sono stati eliminati anche in Coppa Italia dopo il doppio confronto con la Juventus in semifinale.

In Serie A però la situazione è diversa rispetto alle altre competizioni e la compagine allenata da Antonio Conte si ritrova in vetta alla classifica, con un vantaggio di un punto rispetto al Milan. Domani poi ci sarà un’occasione ghiotta per i nerazzurri di allungare sulle inseguitrici attraverso il derby che potrebbe anche far partire una mini fuga. Non avendo altre competizioni, Lukaku e compagni possono concentrarsi su un impegno a settimana e questo può essere un vantaggio in questo finale di stagione intenso.

Calciomercato Inter, occasione dal Barcellona: si pensa a Busquets

La squadra è pronta al big match e ha la testa soltanto al campo mentre la società nerazzurra pensa anche al futuro. Nel prossimo calciomercato potrebbero esserci molte occasioni dalle big per via delle tante rivoluzioni in atto, che portano alla scadenza di diversi contratti o alle uscite di calciatori a prezzo basso. Tra queste nuove opportunità sembrerebbe esserci anche quella di Sergio Busquets.

Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes.com’, infatti, il centrocampista spagnolo sarebbe uno dei possibili sacrificati della società per fare cassa vista l’attuale situazione complicata che si vive in casa ‘Blaugrana’. Si prepara una sorta di rivoluzione e l’Inter è pronta ad approfittarne: secondo il portale iberico infatti i nerazzurri sarebbero interessati a Busquets. Si potrebbe pensare a un affare da 10 milioni di euro.

L’Inter ha già centrocampisti validi ma le caratteristiche dello spagnolo sarebbero ideali per lo stile di gioco di Antonio Conte, visto che Busquets potrebbe ricoprire un ruolo fondamentale nel 352.