Arriva la frecciata diretta verso Agnelli e gli altri dirigenti della Juventus, protagonisti di alcune vicende nelle ultime settimane

La Juventus non riesce ad avere continuità di rendimento: a un filotto di 3-4 vittorie consecutive corrisponde una sconfitta, e questo sta diventando una costante pericolosa. La squadra di Andrea Pirlo ha già portato a casa la Supercoppa, ma non solo. Anche la finale di Coppa Italia è un grande traguardo e ora arriva il difficile. La sconfitta in casa del Porto ha fatto rifiorire malumori per il gioco e la mentalità della Juve nella Champions. La distanza dall’Inter capolista è di otto punti, in attesa della sfida da recuperare col Napoli.

In caso di vittoria contro i partenopei, la Juve potrebbe rilanciarsi nella corsa scudetto. Ma i problemi restano e nasconderli sarebbe inutile e controproducente. Quando Ronaldo non brilla, tutta la squadra fatica non solo a vincere, ma anche a segnare e a produrre gioco. E non solo: le cose non sembrano andare meglio dal punto di vista dirigenziale, e a tal proposito è intervenuto Massimo Sottosanti.

Juventus, la frecciata di Sottosanti ad Agnelli

Massimo Sottosanti, opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Top Calcio 24’: “La Juventus è una società sull’orlo di una crisi isterica. Dovrebbe aiutare Pirlo a uscire da questa situazione complicata, invece Paratici e Nedved si mettono a protestare con l’arbitro, mentre Agnelli litiga con Conte dalla tribuna“. Parole forti, che fanno capire l’opinione di Sottosanti sul momento che sta vivendo la Juve.

Il prossimo 9 marzo ci sarà la sfida decisiva contro il Porto: in caso di mancato passaggio del turno, sarebbe la terza consecutiva contro una squadra di organico inferiore -almeno sulla carta-, dopo quelle con Ajax e Lione. Un colpo molto duro per il club, che ha bisogno delle entrate che garantisce la Champions League per aggiustare il bilancio.