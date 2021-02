Calciomercato Napoli, Gattuso e gli azzurri in una profonda spirale negativa dopo il ko europeo: i possibili sostituti del tecnico

La vittoria, sofferta ma ottenuta con tenacia con la Juventus, non ha modificato l’inerzia della stagione del Napoli, che sembra aver preso una piega decisamente negativa. Azzurri sconfitti malamente ieri a Granada nell’andata dei sedicesimi di Europa League, prestazione solo a tratti volenterosa nella ripresa, dopo un primo tempo horror. Squadra penalizzata dalle numerosissime assenze, che sono un dato di fatto, ma che è ricaduta in un approccio estremamente negativo come era capitato già con Genoa e Atalanta. Adesso, Gattuso è con un piede e mezzo fuori dall’Europa e torna a vedere il suo futuro fortemente a rischio anche nell’immediato.

Calciomercato Napoli, il dopo Gattuso: dai traghettatori ai progetti per il futuro

L’allenatore finisce di nuovo sulla graticola e non sembra in grado di invertire la tendenza. La caduta libera potrebbe vedere un nuovo capitolo a Bergamo contro l’Atalanta, in uno scontro diretto fondamentale per il prosieguo del campionato. E un’altra prestazione incolore potrebbe sancire definitivamente la fine del suo rapporto con De Laurentiis, impegnato in riflessioni importanti sul da farsi. Un ko contro i nerazzurri potrebbe portare all’esonero, diverse le soluzioni a cui potrebbe ricorrere il numero uno dei partenopei.

L’ipotesi numero uno che torna in auge è quella di un traghettatore fino al termine della stagione, per poi ripartire con un nuovo progetto il prossimo anno. I contatti con Benitez restano, il grande ex potrebbe gestire la transizione e magari restare in società con un ruolo ripartendo da un tecnico giovane e con idee come De Zerbi o Italiano. In seconda fila l’altro ex Mazzarri, per provare a rivitalizzare una squadra che appare stanca e in confusione. Più difficile, almeno per il momento, ipotizzare l’arrivo di un tecnico per rilanciare subito un nuovo corso, il nome più caldo in questo senso potrebbe essere quello di Spalletti, ma c’è da convincere il tecnico toscano per pianificare già da ora le mosse estive. Dove, senza Champions, le cessioni dolorose potrebbero essere molte.