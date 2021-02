Paolo Bargiggia spara a zero sul calciomercato del Milan, soprattutto su Mario Mandzukic: “Un grande nome ma una delusione!”

La prestazione di Mario Mandzukic ieri in Europa League non è passata inosservata. In negativo, ovviamente. Il giornalista e opinionista Paolo Bargiggia stronca del tutto l’attaccante croato, e anche il calciomercato di riparazione del Milan.

Calciomercato Milan, “Che delusione Mandzukic!” | Le parole di Bargiggia

Non ci va giù leggero, Paolo Bargiggia, con Mario Mandzukic. Nell’editoriale sul suo sito, il pensiero del giornalista è già chiaro dal titolo: “Mandzukic e mercato Milan che delusione: era meglio tenere Colombo“. Ma è ciò che scrive dopo a non destare alcun dubbio sulla totale stroncatura dell’attaccante croato, arrivato a parametro zero ai rossoneri proprio a gennaio.

“Forse ci eravamo sbagliati un po’ tutti quanti noi opinionisti e addetti ai lavori nel sostenere che il Milan era stata la società migliore a fare il mercato di gennaio”, inizia Bargiggia, che prosegue anche peggio nei confronti proprio di Mandzukic. “Il solito abbaglio che ti producono il nome e il passato di un giocatore importante. Mandzukic il Guerriero di Allegri, Mandzukic scartato prematuramente da Sarri che tornava in Italia per fare la Guerra con il Milan”.

In merito alla partita pareggiata ieri contro lo Stella Rossa di Europa League, continua con i ‘complimenti’ per l’attaccante classe ’86: “Per quello che abbiamo visto ieri sera a Belgrado (82 minuti di nulla), il 35enne croato ha dato la sensazione piena di essere un giocatore sul viale del tramonto“. Bene, insomma.

Bargiggia definisce l’acquisto fatto da Maldini “una figurina buona per fare titoli sui giornali“, che dopo la Juventus non è stato all’altezza di dimostrare lo stesso che aveva fatto con i bianconeri. Un rimpianto ce l’ha: “Perché, invece di dare un milione e 800mila euro netti a Mandzukic per sei mesi per fargli fare la riserva, non è stato tenuto Colombo? Piuttosto che mandarlo in prestito a Cremona“.

Calciomercato Milan, Bargiggia boccia anche gli altri acquisti | Le sue parole

Ma l’attaccante croato non è l’unico a essere stato bocciato senza appello. Anche il centrocampista, in prestito dal Torino, Meite non ha convinto Bargiggia: “Doveva coprire solo un buco a centrocampo specie per l’assenza di Bennacer (ancora infortunato a Belgrado e niente derby) ma fin qui il rendimento è stato ampiamente insufficiente. Sia quando ha esordito da quasi sottopunta, sia quando è stato riportato a centrocampo”.

L’unico a convincere è il difensore Tomori, arrivato in prestito dal Chelsea, il cui riscatto costa decisamente troppo per il giornalista – 25 milioni.

Insomma, bene Maldini e Massara ma non a questo giro.